Odair fica aliviado com reabilitação do Fluminense: 'Grupo deu resposta positiva'

Sorriso no rosto, semblante aliviado e muito comunicativo. Este era o perfil do técnico Odair Hellmamn, do Fluminense, na entrevista coletiva, sem esconder a alegria após a vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, neste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba. Ele reforçou o espírito de grupo, mesmo porque escalou um time mesclado com muitos jogadores considerados reservas. Inclusive o meia Paulo Henrique Ganso.

"O grupo deu uma resposta positiva. Foi um bom jogo em todos os sentidos porque todos que entraram corresponderam, inclusive o Ganso teve uma grande atuação. Desde o início do ano eu venho falando da importância e da relevância do grupo", enalteceu o técnico.

Odair Hellmann também comentou sobre a vitória, que deixa o time reabilitado da derrota para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no meio da semana. Sem contar a subida do time na tabela de classificação, agora com sete pontos. "Vencer fora é importante para quem deseja fazer uma boa campanha. Acho que a nossa pontuação não reflete o que temos apresentado dentro de campo", disse.

Por fim, o técnico avisou que este revezamento vai ocorrer outras vezes. "Aconteceu hoje (sábado) e vai acontecer outras vezes, sempre que tivermos jogos seguidos e com viagens desgastantes", comentou.

A delegação ficou a semana fora do Rio de Janeiro, indo de Bragança Paulista (SP) direto para Curitiba. À noite a delegação embarcou em voo fretado e voltou para casa. Na próxima terça-feira, no estádio do Maracanã, o Fluminense recebe o Figueirense pela terceira fase da Copa do Brasil.

No jogo de ida, em Florianópolis, perdeu por 1 a 0 e agora vai precisar vencer por dois gols de diferença para avançar. Se vencer só por um gol de diferença, a definição da vaga vai acontecer em cobranças de pênaltis. Quem chegar à quarta fase vai faturar uma premiação de R$ 2 milhões. Por isso, o Fluminense vai ter força máxima.