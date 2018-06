Odair foca na Copa do Brasil e Inter terá reservas contra o São Luiz no Gaúcho

A aposta do técnico Odair Hellmann no Internacional será mais uma vez nos reservas para derrotar o São Luiz, de Ijuí, neste domingo, às 17 horas, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Será a quinta vez que o treinador colorado utilizará a equipe alternativa no Campeonato Gaúcho.

O grupo realizou o último treino na manhã deste sábado para o confronto diante do São Luiz. A ideia é preservar os titulares que eliminaram o Remo no meio de semana com a vitória por 2 a 1, pela segunda fase da Copa do Brasil, e voltam a entrar em campo pela terceira fase da competição nacional contra o Cianorte, no Beira-Rio, na próxima quinta-feira.

Apesar de não ter nomes importantes como D'Alessandro, William Potker e Leandro Damião, a formação considerada reserva tem dado bons frutos por enquanto no Estadual. Foi apenas uma derrota, para o Brasil de Pelotas, por 1 a 0, em cinco jogos. A solidez da defesa é uma das armas da equipe colorada, que sofreu apenas um gol nesse período, justamente o do revés para o time de Pelotas, que lidera o torneio com 17 pontos, um a mais que o Inter.

Assim, o provável Inter que enfrenta o São Luiz tem: Marcelo Lomba; Ruan, Rodrigo Moledo, Thales e Uendel; Charles, Gabriel Dias, Juan, Camilo e Wellington Silva; Roger.

Confira a lista de jogadores relacionados no Internacional:

Goleiros - Marcelo Lomba e Daniel;

Laterais - Ruan, Uendel

Zagueiros - Klaus, Rodrigo Moledo e Thales;

Volantes - Charles, Gabriel Dias e Fabinho;

Meias - Camilo, Marcinho, Juan Alano, Fernandinho e Richard;

Atacantes - Nico López, Wellington Silva, Roger e Ronald.