Odair Hellmann breca individualidade e promete Inter dedicado ao jogo coletivo

O Internacional desenvolverá um jogo coletivo e apostará menos no talento individual de seus atletas. Foi, ao menos, o que garantiu o técnico Odair Hellmann na apresentação do novo elenco, na terça-feira, em Porto Alegre.

Efetivado como treinador para a temporada de 2018, quando o Internacional retorna à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Odair Hellmann garantiu que o compromisso coletivo será o foco de um time "trabalhador" e muito dedicado nos treinos.

"Teremos um ano de muito trabalho e dedicação. Temos um grupo de trabalho muito profissional e qualificado. Acredito no coletivo e não no individual. Trabalharemos muito no dia-a-dia, honrando a camisa do Inter. Quando a sorte nos encontrar, vamos estar trabalhando e transpirando muito", garantiu o técnico.

Um dos principais ídolos do atual elenco, o meia D´Alessandro demonstrou otimismo e projetou um time forte. "Mais um ano que renovamos as esperanças e expectativas. Colocamos o nosso clube no lugar que merece. Vamos tentar formar um grupo forte dentro e fora do campo junto com a torcida para que possamos ter um ano importante", pontuou o argentino.

Já o centroavante Leandro Damião cobrou foco na pré-temporada para que o Internacional tenha um bom início de ano. A estreia oficial será no próximo dia 18, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Veranópolis, pelo Campeonato Gaúcho. "Temos que fazer uma grande preparação para todas as competições da temporada. Vou dar o máximo para que o time vá bem já desde o início".