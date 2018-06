Odair Hellmann celebra empate e elogia organização defensiva do Internacional

Odair Hellmann se mostrou muito satisfeito com o empate sem gols contra o Grêmio, sábado, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Embora o Internacional pouco tenha criado, o treinador enalteceu a organização defensiva do seu time.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

+ Inter segura empate com o Grêmio em clássico tenso

+ Mais notícias do Campeonato Brasileiro

"Defensivamente fomos muito bem, o Grêmio não deu um chute no primeiro tempo. O que precisamos evoluir é no aspecto de sair dessa organização defensiva, quando recuperar a bola. Especialmente fora de casa", pontuou. "No aspecto de estratégia, de tática, de organização defensiva, fomos muito bem."

Esse bom desempenho defensivo, segundo Hellmann, só foi possível devido ao comprometimento de seu elenco. "Quero realçar o comprometimento do grupo de jogadores. Quem sentiu lesão se colocou à disposição para jogar, atletas que passaram mal durante a noite", contou. "Isso mostra o comprometimento de jogadores que querem fazer algo diferente para o Inter neste ano."

O treinador explicou também que o empate foi ainda mais importante devido ao clima criado antes da partida. Atual campeão da Copa Libertadores e vindo de grandes atuações, o Grêmio era apontado como amplo favorito ao clássico.

"Viemos aqui para ganhar, levamos um ponto e tiramos dois do adversário. Mas ficamos satisfeitos muito mais por toda a situação criada: vai ser 7 a 0, 6 a 0, 5 a 0. O jogo é jogado. Cada jogo tem uma história. E a de hoje (sábado) é o empate", completou.