Odair Hellmann celebra três meses à frente do Internacional: 'Alegria imensa'

Depois de contratar sete técnicos em quase um ano e meio, o Internacional resolveu apostar na efetivação do então auxiliar Odair Hellmann no final de novembro do ano passado para tentar dar fim à "dança das cadeiras". Por enquanto, a estratégia tem dado resultado.

Querido pelo elenco colorado, Odair Hellmann conquistou seu espaço na nova função e completou três meses neste domingo no comando do clube gaúcho. Um dos segredos para ter tido êxito nos primeiros meses no Internacional é a identificação que tem com o clube.

Antes de assumir o comando técnico, Odair foi jogador do Inter. Ele chegou a Porto Alegre quando tinha 14 anos e passou pelas categorias de base até chegar ao profissional, tendo, inclusive, morado no alojamento do clube por três anos. Em 2013, foi convidado pelo então técnico Dunga para integrar a comissão permanente do clube e, no final de 2017, após a demissão de Guto Ferreira, comandou o Inter nas três últimas partidas da Série B do Brasileiro antes de ser efetivado.

"O que eu posso fazer e dar em retribuição a isso tudo, a essa oportunidade, a esse orgulho de ser treinador do Internacional é dedicar o tempo que eu tenho para que as coisas aconteçam da melhor forma possível", disse o treinador à TV Inter, em entrevista veiculada neste domingo pelo clube. "É um orgulho e uma alegria imensa", completou.

O 'Papito', como é chamado pelos jogadores e funcionários do clube gaúcho, diz ter uma relação de transparência com os seus comandados e estar muito empenhado em conquistar títulos. O primeiro deles pode ser o do Campeonato Gaúcho, competição que o Inter lidera com 17 pontos e na qual já está classificado às quartas de finais. Na Copa do Brasil, venceu o Cianorte por 2 a 0 no jogo de ida da terceira fase e está muito perto de garantir vaga na quarta fase.

"Gostaria de chegar o mais longe possível, conquistar os maiores títulos possíveis. A gente precisa sonhar todos os dias, mas transpirar, trabalhar, se dedicar e correr atrás para realizar esses sonhos", disse Odair.