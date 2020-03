Odair Hellmann comemora vitória do Fluminense: 'Estamos criando uma identidade'

O Fluminense acumulou mais um resultado positivo neste domingo ao ganhar do Vasco por 2 a 0, em clássico disputado em um estádio do Maracanã vazio por conta da epidemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. Mais do que a vitória, o técnico Odair Hellmann comemorou a evolução que o time vem apresentando na temporada.

LEIA TAMBÉM > CBF anuncia suspensão das competições que organiza por tempo indeterminado

A terceira vitória seguida no Campeonato Carioca fez o Fluminense se isolar na liderança do Grupo B da Taça Rio, com nove pontos em três rodadas. Além disso, são 11 gols marcados e apenas um sofrido. "Mais um clássico que a gente vence. As vitórias trazem confiança. Estamos no caminho certo, mas temos ajustes a fazer. A equipe tem se comportando muito bem. Em alguns momentos tivemos derrotas difíceis, mas o importante é que está se criando uma identidade forte, de jogar bonito, de fazer gols", disse o treinador.

Odair Hellmann falou rapidamente no gramado do Maracanã porque não iria conceder entrevista coletiva nos vestiários devido ao risco do coronavírus. O treinador também se posicionou sobre o assunto. "Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora porque o mundo está parando. A gente precisa dar atenção à saúde das pessoas. Depois pensamos no futebol", ressaltou.

A tendência é que o Campeonato Carioca e demais estaduais sejam paralisados a partir desta segunda-feira. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste domingo que todas as competições nacionais estão suspensas.