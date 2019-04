Odair Hellmann confia no conjunto do Inter para conquistar o primeiro título

O técnico Odair Hellmann aposta no conjunto do Internacional para conseguir o título do Campeonato Gaúcho, que começará a ser decidido, domingo, às 16 horas, no Beira-Rio. Caso isso ocorra, será sua primeira conquista à frente da equipe.

"Sempre o coletivo faz a diferença. Você pode até não ter uma ideia construída, um modelo de jogo constituído. Mas se o coletivo não engrenar, até as individualidades não aparecem tanto. Em uma estrutura, um jogo coletivo bom, onde todos participam bem, aparecem mais individualidades e fica difícil a vocês (jornalistas) escolherem o melhor em campo. Acredito que o coletivo potencializa o individual."

No comando do time desde 2017, Odair não esconde o entusiasmo por disputar a primeira final. O treinador reconhece que para levantar a taça vai ter de realizar dois bons jogos.

"Significa muito. Título sempre é importante, independentemente de qual seja. Trabalhamos para isso. A história do clube cresce, se mantém e fortifica com títulos. Por isso que o Inter é este gigante. Não é diferente com os profissionais. Acordamos todos os dias e viemos para conquistar, mas há um adversário e precisamos ser mais competentes que o adversário. Sabemos que precisamos realizar dois bons jogos. Será uma grande final, bem difícil."

Odair não deu dicas da escalação para o Gre-Nal, sendo que a dúvida envolve Rodrigo Dourado, em recuperação de entorse no tornozelo esquerdo sofrida na terça-feira, no primeiro tempo da vitória por 3 a 2 sobre o Palestino, pela Copa Libertadores. Rithely e Rodrigo Lindoso estão de sobreaviso.

O Inter ainda faz um treino neste sábado pela manhã antes da final, mas o time mais provável para entrar em campo deve ter: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado (Rithely ou Rodrigo Lindoso), Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero.

O zagueiro Víctor Cuesta oficializou a renovação de contrato com o Inter nesta sexta-feira. O novo vínculo vigora agora até 30 de junho de 2022. O argentino chegou ao Inter em 2017 para disputar a Série B, contratado do Independiente. Já fez seis gols. Ano passado, foi eleito melhor zagueiro nas premiações da Bola de Prata e Craque do Brasileirão.