Odair Hellmann confirma estreia de Guerrero no Internacional contra o Caxias

O Internacional terá uma grande novidade para a partida deste sábado contra o Caxias, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela rodada de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho. O técnico Odair Hellmann confirmou que o centroavante peruano Paolo Guerrero fará a sua estreia. Só não definiu ainda se será como titular ou começará o jogo no banco de reservas.

A punição por doping do atacante acaba nesta sexta-feira. Como está com toda documentação regularizada e com o preparo físico em dia por estar treinando em Porto Alegre há dois meses, Guerrero finalmente voltará a disputar uma partida oficial.

"O Guerrero estreia sábado. Está liberado. Definiremos se começa ou não depois, mas é mais um jogador à disposição. Que recupera o tempo perdido com muitos gols. Amanhã (quinta-feira) ou sexta definiremos pelo início ou não", confirmou Hellmann em entrevista coletiva após o empate por 2 a 2 contra o River Plate, no Beira-Rio, pela Copa Libertadores.

Contra o Caxias, o Internacional jogará com vantagem por ter vencido na ida por 2 a 1, no último domingo, em Caxias do Sul (RS). Pode até perder por 1 a 0 que estará classificado à decisão contra o vencedor de Grêmio e São Luiz, de Ijuí (RS).

Mas o time pode ter desfalques por conta do desgaste físico da partida contra o River Plate. O lateral-direito Bruno deixou o campo ainda no primeiro tempo e o zagueiro Rodrigo Moledo, que jogou os 90 minutos, sentiu uma lesão muscular na reta final da segunda etapa.

"O Bruno saiu por lesão. O Moledo sentiu um pouco (a coxa direita). Mas esses caras deram a vida e tentaram ao máximo conseguir a vitória. Que pena que não veio! Faz parte. Vamos para o próximo. Buscaremos a vitória", afirmou Hellmann.