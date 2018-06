Odair Hellmann elogia Inter e vê evolução apesar de derrota no Campeonato Gaúcho

O técnico Odair Hellmann, do Internacional, não segue a lógica de que futebol é resultado. Apesar da derrota da equipe colorada para o Caxias, por 2 a 1, a primeira do time no Campeonato Gaúcho, o treinador elogiou seus comandados e viu evolução do time depois de três jogos na temporada.

"Fizemos uma boa partida, mas perdemos o jogo. Não gostamos porque perdemos. Mas gostamos pelas coisas que treinamos e fizemos no jogo. Houve evolução em muitos aspectos. Primeiro tempo, a gente criou mais situações, rodou bem a bola, infiltrou, só não conseguimos ser efetivos. O Caxias teve a situação da bola para a área. Foi efetivo. No segundo tempo, também acabou sendo muito efetivo", analisou.

Na primeira derrota no ano, que veio para o Caxias, líder do Estadual e que tem 100% de aproveitamento até aqui, a defesa do Inter, até então intacta, falhou muito. No primeiro gol, Gabriel Dias marcou contra e a zaga cochilou no final, quando Alex Cruz apareceu livre para dar a vitória ao Caxias.

Mesmo com as falhas, Hellmann elogiou o comportamento do time, que, segundo ele, foi competitivo e até mesmo teve desempenho superior ao da vitória por 3 a 0 sobre o Novo Hamburgo pela segunda rodada.

"Se tivéssemos saído com a vitória, eu diria que hoje foi melhor. O desempenho foi muito bom. O time desempenhou para ganhar, mas não conseguiu botar a bola pra dentro nas finalizações. Gostei do comportamento anímico, em termo de competir, de qualidade de jogo, de botar bola no chão", concluiu.