Odair Hellmann exalta atuação do Inter em vitória no Rio e evita empolgação

O Internacional mostrou superioridade, aproveitou os erros do Fluminense e saiu do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na segunda-feira, com uma convincente vitória por 3 a 0, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Odair Hellmann fez questão de exaltar a atuação de seus jogadores em campo, que levaram o time a se manter na briga pelo título.

"São os jogadores que estão fazendo tudo isso. Não falo da boca para fora, não quero tirar peso nenhum. Nós também temos que saber jogar neste momento, com responsabilidade, estando na parte de cima da tabela", disse o treinador na entrevista coletiva após a partida.

Com 35 pontos, o Internacional retomou a terceira colocação que havia perdido no último domingo para o rival Grêmio. E segue na cola dos líderes São Paulo e Flamengo, com 38 e 36 pontos, respectivamente. O próximo desafio será neste domingo, às 11 horas, contra o Paraná, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Odair Hellmann crê que o Brasileirão ainda está muito longe de ser decidido e, por isso, não quer entrar em um clima de empolgação. "Para surgir o campeão ainda está longe. A pontuação está muito próxima, tem muito time ainda para chegar, envolvido em outras competições. E para alguns as competições vão acabar, quando forem eliminados, já serão menos. Temos que estar atentos ao nosso trabalho", finalizou.

O mesmo discurso foi adotado pelo goleiro Marcelo Lomba, um dos destaques da vitória no Maracanã. "A camisa do Inter tem muita tradição. O Inter merece o título, mas vamos passo a passo. Vamos entrar numa fase importante da competição, que vai decidir quem vai chegar. Vamos manter os pés no chão e brigar a cada partida", declarou.