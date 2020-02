Odair Hellmann exalta vitória do Fluminense: 'Perto da nota 10'

Mesmo classificado às semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, o Fluminense venceu o clássico diante do Botafogo por 3 a 0, neste domingo, no estádio do Maracanã. A exibição rendeu elogios do técnico Odair Hellmann, cuja opinião é de que a atuação beirou a perfeição.

"Gosto muito de ter minhas avaliações certas, independentemente de vitória ou derrota. Mesmo classificados, alcançamos um excelente nível em todos os sentidos. Poderíamos ter relaxado um pouco, mas não foi isso o que aconteceu. O placar poderia até ter sido maior pelo que criamos. Chegamos muito próximos da nota 10", avaliou.

A semifinal será já nesta quarta-feira diante do Flamengo, no mesmo Maracanã, e o Fluminense terá a vantagem do empate por ter sido líder do Grupo A com 15 pontos, enquanto o rival rubro-negro terminou na vice-liderança do Grupo B, com 13.

Odair Hellmann, porém, tratou de garantir que só pensará no regulamento no final da partida e que o objetivo é vencer. "Quando chegar o final do jogo podemos pensar em usar a vantagem. Mas antes disso vamos jogar buscando a vitória e a classificação, propondo o nosso estilo. Sabemos da força da equipe adversária, do bom momento que vive, mas temos condições de conquistar a vaga, principalmente se repetirmos as coisas boas que fizemos hoje (domingo)", cravou.

Um dos destaques da partida foi Wellington Silva, anunciado oficialmente na última sexta-feira e que reestreou neste domingo. Após participar dos dois belos gols de Nenê e fazer outro, ele agradeceu ao Fluminense pela oportunidade. "É muito bom jogar, fazer gol. Estou muito feliz e quero agradecer ao Fluminense por mais essa oportunidade. Meu pensamento é ajudar a equipe, não importa se eu começar jogando ou se sair do banco. O importante é a gente trabalhar e estar bem, para poder ajudar quando for preciso", disse.

Odair Hellmann brincou com a grande estreia e afirmou que espera jogos ainda melhores de Wellington Silva. "Espero que essa atuação do Wellington se repita. Se baixar essa pontuação, já vai levar dura. Ninguém mandou ele estrear desse jeito. Agora vai ter que ser ainda melhor", brincou antes de completar. "Ele tem uma identidade com o Fluminense e espero que isso o ajude a continuar assim", finalizou.