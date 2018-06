Odair Hellmann faz mistério e fecha último treino do Inter antes do clássico com o Grêmio

Pressionado e precisando da vitória, o Internacional apostou no mistério para o clássico diante do Grêmio, que será disputado neste sábado, na Arena. Na última atividade antes da partida, realizada nesta sexta-feira, o técnico Odair Hellmann fechou os portões à imprensa e escondeu a escalação que vai a campo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Tabela do Campeonato Brasileiro

Até pela pressão da torcida, e que ele mesmo admitiu sentir, Odair levou os últimos dos treinos do Inter antes do clássico para um hotel em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. Não bastasse o momento de baixa do time colorado, o Grêmio vive grande fase, tem jogado bem e é favorito para o confronto.

Por isso, a tendência é que Odair tenha fechado a atividade desta sexta mais para trabalhar jogadas e tranquilizar os jogadores do que tentar surpreender o rival na escalação. O certo é que o treinador terá duas baixas para o confronto: o volante Edenilson, contundido, e o atacante William Pottker, suspenso.

No meio de campo, Gabriel Dias é a opção mais simples, utilizada por Odair na derrota do fim de semana para o Flamengo. Mas a má atuação do jogador pode fazer o treinador inovar. Há a possibilidade de que o lateral Zeca estreie pelo time improvisado no meio. Já no ataque, a vaga deve mesmo ficar com Lucca, outro recém-contratado pelo Inter.

Se não promover nenhuma grande surpresa, Odair deve levar o Inter a campo com: Danilo Fernandes; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Gabriel Dias (Zeca), Patrick, D'Alessandro e Lucca; Leandro Damião.

Confira a lista de relacionados do Inter:

Goleiros: Danilo Fernandes, Marcelo Lomba

Laterais: Fabiano, Iago, Uendel e Zeca

Zagueiros: Klaus, Rodrigo Moledo e Víctor Cuesta

Volantes: Charles, Gabriel Dias, Patrick e Rodrigo Dourado

Meias: Camilo, D'Alessandro e Juan Alano

Atacantes: Brenner, Leandro Damião, Lucca, Marcinho, Nico López, Rossi e Wellington Silva