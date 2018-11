Odair Hellmann faz mistério, mas confirma mudanças no Inter contra o Atlético-PR

O técnico Odair Hellmann fechou o treino apronto antes do confronto diante do Atlético-PR, neste domingo, às 19 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Melhor mandante da competição, o time gaúcho tenta diminuir a diferença para o líder Palmeiras. O treinador tem retornos importantes para compor o time, como o meia Camilo e os atacantes William Pottker e Leandro Damião.

Mas deles, quem vai para o jogo é Leandro Damião. Os demais vão reforçar o banco de reservas. As principais mudanças acontecerão no meio de campo, já que os volantes Rodrigo Dourado e Edenilson estão suspensos. Apesar de todo mistério, Odair confirmou a entrada de Gabriel Dias e indicou Juan Alano como titular.

"É uma grande possibilidade (de Juan Alano ser titular). Treinamos diversas variações, mas ele chegou a trabalhar boa parte no time titular. Mas temos algumas situações, nos preparamos pelas circunstâncias que estão por vir. O Gabriel vai para o jogo. Teve participação fundamental no Gauchão, mas não teve muitas oportunidades com a gente no Brasileirão. Porém, ele tem total confiança do elenco e certamente fará uma boa partida", explicou o treinador.

O Internacional é tratado como favorito para a partida porque o Atlético-PR ainda não venceu como visitante e está com a cabeça na semifinal da Copa Sul-Americana diante do Fluminense. A tendência é que o clube paranaense venha com reservas. Mas isso não ilude os colorados. "O Tiago (Nunes) está fazendo um grande trabalho no Atlético-PR. Independente de quem for jogar, temos que estar preparados. Cabe a nós surpreendê-los. Estamos com total confiança em fazer um bom jogo, com conceito consolidado e conquistar um grande resultado para seguirmos na parte de cima da tabela", concluiu Odair.

O Internacional não perde há três rodadas, mas vem de dois empates. Em casa com o Santos, por 2 a 2, e fora diante do Vasco, por 1 a 1. Está com 58 pontos.