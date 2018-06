Odair Hellmann festeja classificação do Inter e exibe confiança para o Gre-Nal

Depois de ver o Internacional vencer o Cianorte por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, fora de casa, e garantir vaga na quarta fase da Copa do Brasil, o técnico Odair Hellmann festejou a classificação do time e exibiu confiança em seus jogadores antes do clássico que a equipe travará com o Grêmio no próximo domingo, na arena do arquirrival, pelo confronto de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho.

A vitória desta quarta-feira teve boa importância psicológica também pelo fato de que, no último domingo, os colorados foram derrotados justamente pelos gremistas, por 2 a 1, no Beira-Rio, em compromisso atrasado da primeira fase do Estadual que havia sido adiado por conta do carnaval.

Hellmann admite que hoje o Grêmio vive um momento melhor, tanto é que no ano passado faturou o título da Copa Libertadores, mas exibiu confiança na classificação às semifinais, sendo que o duelo de volta das quartas de final será na próxima quarta-feira, no estádio do Inter.

No último domingo, os gremistas abriram 2 a 0 já no primeiro tempo do clássico, mas os donos da casa descontaram no início da etapa final e depois perderam oportunidade de obter o empate. "Temos totais condições de ver o que ocorreu no primeiro tempo do Beira-Rio para corrigir e repetir o que ocorreu no segundo. Temos que equilibrar nos 90 minutos", projetou o treinador colorado, reconhecendo ao mesmo tempo que o rival tem uma equipe sólida e entrosada há um bom tempo.

"O Grêmio vem há mais de dois anos jogando junto, com Roger (Machado) e Renato (Gaúcho), com modelo de jogo definido, jogadores convocados, disputando títulos. O Grêmio está em um momento mais afirmado, mas temos condições de equilibrar", disse.

O clássico deste domingo está marcado para começar às 16 horas, na Arena Grêmio, e a partida de volta das quartas de final será às 21h45 de quarta-feira, no Beira-Rio.