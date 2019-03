Odair Hellmann garante Inter sem soberba no reencontro com Novo Hamburgo

Odair Hellmann se mostrou muito satisfeito com a vitória do Internacional por 2 a 0 em cima do Novo Hamburgo na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio. Curiosamente, os times voltam a se enfrentar nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. O treinador, então, garantiu uma equipe sem soberba para buscar a classificação à semifinal.

"É um time experiente e muito bem treinado pelo Bolívar. Tem jogadores bem experimentados e que sabem jogar futebol e trazem dificuldades. Não estamos na semifinal ainda. Precisamos conquistar. É um grupo consciente e trabalha duro. Se perdermos, não será por soberba ou falta de humildade", afirmou o treinador.

Odair Hellmann ainda comemorou o fato de ter feito vários testes durante a primeira fase do Campeonato Gaúcho. "O mais importante foi o uso de todo grupo. Cada um está tentando dar o seu melhor. Fico feliz em poder dar oportunidade a todos", completou.

O treinador ainda analisou a atuação de Guilherme Parede, que marcou um dos gols na vitória desta quarta-feira. "Estamos feliz com a vinda dele. É um jogador qualificado", concluiu.

O próprio Parede também comemorou a boa atuação com a camisa colorada. "Feliz pelo gol, mas o importante é a vitória. O coração (na comemoração) foi para a esposa, a Suellen, que está ali. Alegria enorme por estar no Inter e aproveitar as chances", finalizou.

Com o resultado, o Internacional terminou a primeira fase na segunda colocação, com 22 pontos, sete atrás do arquirrival Grêmio, que finalizou na liderança.