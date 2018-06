Odair Hellmann lamenta empate e avalia que Inter merecia vitória

O técnico do Internacional, Odair Hellmann, afirmou que a equipe merecia a vitória diante do Sport, em jogo que terminou sem gols, no Beira-Rio, neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho jogou bem, criou boas oportunidades, mas parou nas defesas do goleiro Magrão, em tarde inspirada."Merecíamos a vitória, já que criamos quatro ou cinco situações de gol. Mas o Sport é uma equipe bem montada e dificultou nossas ações", avaliou o treinador.

O Inter buscou a todo momento a quarta vitória seguida na competição. Dominou o jogo, fez belas triangulações e chegou em boas condições de balançar a rede adversária. Mas Faltou capricho no arremate final.

Apesar do empate e a soma de apenas um ponto na tabela, a equipe de Odair Hellmann vive ótima fase no Brasileirão e supera as desconfianças da torcida. Tem 15 pontos em nove jogos e briga nas primeiras posições do campeonato. Não perde há cinco rodadas.

Os jogadores que não participaram da partida contra o Sport treinaram normalmente neste domingo, já em preparação para o próximo compromisso, contra o São Paulo, na terça-feira, às 21h30, no Morumbi. O restante do elenco trabalha nesta segunda-feira à tarde, quando será definida a equipe que encara os paulistas.

Na sequência da competição, o Inter vai à Vila Belmiro, domingo, encarar o Santos. O próximo jogo em casa é diante do Vasco, dia 13, antes da parada do Brasileirão para a Copa do Mundo.