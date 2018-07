Odair Hellmann relaciona reforços e indica Internacional com Damião

O técnico Odair Hellmann indicou nesta sexta-feira qual será a escalação do Internacional, que receberá o Cruzeiro no próximo domingo, às 19 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Leandro Damião será titular e os reforços Zeca e Lucca serão relacionados pela primeira vez para uma partida do time.

Damião voltou aos gramados após dois meses no último domingo. Ele entrou no segundo tempo do duelo com o Palmeiras, no Pacaembu, e deu trabalho para a defesa do time paulista - chegou até a marcar um gol, mas o árbitro invalidou o lance. Elogiado por Odair, o centroavante esteve entre os titulares nas atividades ao longo da semana e deverá começar a partida no Beira-Rio.

As outras novidades da equipe gaúcha estarão no banco de reservas. O lateral Zeca e o atacante Lucca, apresentados nesta semana, estão regularizados no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF e já reúnem condições de jogo. Por isso, foram relacionados para a partida e poderão estrear pelo novo clube.

Como não joga desde outubro do ano passado por conta de um imbróglio jurídico com o Santos, Zeca, porém, dificilmente entrará na partida. Lucca, por outro lado, estava na ativa no Corinthians, ainda que sendo pouco utilizado, e tem boas chances de atuar pelo menos por alguns minutos.

"Estão relacionados. O Lucca já vinha jogando, participando normalmente. Como opção bem definida para o jogo, como todos os outros que vão para o banco. O Zeca, também estou levando para se ambientar ao processo de jogo, à preleção, ao ambiente do Beira-Rio. Se tiver necessidade, posso até colocar, mas em primeiro momento, o Zeca ainda passa por processo de adaptação", explicou Odair em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

No treino desta sexta-feira no CT do Parque Gigante, em que o técnico deu ênfase no trabalho de movimentação e posicionamento dos jogadores, o Inter treinou com a seguinte formação: Danilo Fernandes; Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago; Dourado, Edenilson, Pottker, D'Alessandro e Patrick; Leandro Damião. Estes, que fizeram uma atividade recreativa na sequência, devem formar a equipe titular no domingo.