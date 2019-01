Odair Hellmann relaciona Tréllez e esboça Inter com Sóbis e três titulares

O Internacional finalizou na manhã deste sábado a preparação para o confronto com o São José, neste domingo, às 17 horas, no estádio Passo D'Areia, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O técnico Odair Hellmann esboçou um time repleto de mudanças em relação ao que entrou em campo na última partida.

A exemplo do que fazem vários clubes neste início de temporada, Hellmann utiliza um rodízio de atletas, que vão a campo de acordo, principalmente, com a capacidade física. O treinador armou a equipe com várias mudanças e apenas três jogadores considerados titulares, que atuaram na última derrota por 2 a 1 sobre o Pelotas.

Marcelo Lomba, Iago e Patrick devem permanecer na equipe, que terá como novidade a presença de Rafael Sóbis no comando de ataque. O atacante será titular pela primeira vez. A outra novidade a presença do colombiano Santiago Trellez na lista de relacionados.

O atleta foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e inscrito no Gaúcho e aparece entre os relacionados pela primeira vez, bem como o lateral-direito Heitor. Ambos começam a partida entre os reservas. O provável Inter terá: Marcelo Lomba; Bruno José, Klaus, Roberto e Iago; Rithely, Rodrigo Lindoso e Patrick; Neilton, Wellington Silva e Rafael Sobis.

Após o treinamento, o lateral-esquerdo Iago concedeu entrevista coletiva, em que comentou sobre o gramado sintético do Passo D'Areia, palco da partida. "O gramado é diferente do que a gente está acostumado a treinar, mas vamos lá para fazermos nosso jogo, entrar lá para vencer, que é o mais importante para a nossa equipe", afirmou.