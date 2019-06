Odair intensifica treinos do Internacional em Atibaia

Odair Hellmann reservou o quarto dia de trabalhos do Internacional em Atibaia, no interior de São Paulo, a um trabalho de ataque contra defesa. O técnico do time gaúcho deu especial atenção nesta quarta-feira a finalizações e jogadas ensaiadas, preocupado com o rendimento dos dois setores.

O trabalho do dia começou com uma atividade física no hotel onde a delegação colorada está hospedada. Na sequência, Odair dividiu o grupo em dois e promoveu a principal atividade do dia: entre ataque e defesa, com finalizações e jogadas ensaiadas por parte dos jogadores do setor ofensivo.

Depois, ele voltou a dividir o elenco, desta vez em seis times, para um trabalho em campo reduzido. O foco da atividade foi a posse de bola e a cobrança por trocas de passe mais rápidas. Por fim, Odair estabeleceu equipes de cinco jogadores em duelos diretos por espaço dentro de campo.

No período da tarde, os jogadores vão fazer atividades regenerativas na parte interna do hotel. Os trabalhos serão retomados nesta quinta-feira, novamente com ações em dois turnos. O time tem marcado dois jogos-treino para sexta e sábado, contra o Pouso Alegre-MG e o Atibaia-SP, respectivamente.

O Inter volta aos gramados somente no dia 10 de julho, pela Copa do Brasil. O adversário será o Palmeiras, no jogo de ida, no Allianz Parque, em São Paulo.