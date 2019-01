Odair mantém mistério e pode escalar Inter com novidade na quarta

O técnico Odair Hellmann manteve o mistério e não divulgou a escalação do Internacional para encarar o Veranópolis, quarta-feira, fora de casa, pelo Campeonato Gaúcho. Se não fechou o treino à imprensa nesta terça, o comandante colorado realizou apenas uma atividade recreativa e despistou sobre o time que vai a campo.

Na segunda, Odair havia impedido a entrada dos jornalistas no Beira-Rio, no treino que definiu a escalação do Inter. Desta vez, até permitiu a entrada da imprensa no CT do Parque Gigante, mas não dividiu o elenco entre titulares e reservas.

Odair vai escalar o Inter titular pela segunda vez na temporada, como fez diante do Pelotas, mas a tendência é que a equipe tenha pelo menos uma mudança em relação à que perdeu na segunda rodada do Gaúcho. Em baixa, Patrick deve ser sacado para a entrada de Tréllez, com William Pottker recuado para atuar na linha de três meias.

Na lateral, Bruno está mantido na vaga do lesionado Zeca e fará sua segunda partida com a camisa do clube. "Todos têm muito a evoluir, no nosso próximo jogo estaremos melhores. Espero fazer um bom jogo, me cobro muito para evoluir e ajudar os companheiros. Nosso grupo tem muita qualidade", declarou.

A tendência é que o Inter vá a campo com: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro, Nico López e William Pottker; Tréllez. Independentemente da escalação, a equipe precisa da vitória, depois de perder as últimas duas partidas pelo Gaúcho.

"Queremos fazer um bom jogo e buscar os três pontos. É um grupo de qualidade, que tem muita responsabilidade para absorver as críticas do momento e dar o seu melhor. Vamos entrar muito aguerridos porque o que importa é a vitória", afirmou Bruno.