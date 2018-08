Odair poupa três em treino e volta a esconder escalação do Inter

Em atividade no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre, o técnico Odair Hellmann não contou com Rodrigo Dourado, Patrick e Rossi, poupados nesta sexta-feira para aprimorar a parte física. Os jogadores são dúvidas para o duelo do Internacional contra o Cruzeiro, às 19 horas deste domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, mas Leandro Damião treinou normalmente e será reforço após longo período afastado por lesão.

"É importante a volta do Damião. Ele viaja, mas a definição só sairá 45 minutos antes do jogo. Sobre os três, só amanhã para saber. Infelizmente, eles não puderam treinar. Precisamos esperar até o último momento para, junto com o departamento médico, tomar a melhor decisão", disse o técnico em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Se o São Paulo perder na 22.ª rodada, em duelo contra o Fluminense, em casa, o Inter vai depender de uma vitória simples contra o Cruzeiro para assumir a ponta da competição.

"O Cruzeiro é uma grande equipe, um dos melhores grupos do futebol brasileiro, com um excelente treinador. Nós estamos preparados para a sequência, estamos fortes como equipe e vamos a Belo Horizonte para fazer o jogo que estamos fazendo nas últimas partidas", disse o técnico.

O técnico do Inter aproveitou para exaltar Mano Menezes, o comandante do Cruzeiro. "Admiro, observo, escuto e me espelho bastante nele, é uma referência para mim e para todos os treinadores. Ele arma muito bem as suas equipes, elas são muito organizadas e fortes", comentou.