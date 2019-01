Odair testa Inter para estreia no Gaúcho com Sarrafiore e Uendel

O meia Martin Sarrafiore poderá participar do jogo de estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho. Nesta sexta-feira, recuperado de uma pancada recebida na atividade do dia anterior, o argentino participou normalmente do treinamento realizado no CT do Parque Gigante, e será aproveitado pelo técnico Odair Hellmann no duelo com o São Luiz, domingo, em Ijuí.

Sarrafiore deverá ser uma das atrações do Inter no confronto em que Odair vai escalar um time formado basicamente por reservas. Entre eles, também estará o meio-campista Rithely, que chegou ao clube no primeiro semestre de 2018, mas só agora fará a sua estreia, pois vinha sofrendo com problemas físicos.

Odair também vai escalar o lateral-esquerdo Uendel, que na quinta-feira acertou a renovação do seu contrato com o Inter até o fim da temporada 2020. Além disso, o jogo com o São Luiz também será o primeiro do recém-contratado Guilherme Parede, que chegou ao clube do Coritiba.

Se Odair repetir a formação que participou do treinamento desta sexta no CT do Parque Gigante, o Inter vai jogar com: Daniel; Zeca, Emerson Santos, Roberto e Uendel; Rithely, Rodrigo Lindoso, Juan Alano, Sarrafiore e Guilherme Parede; Pedro Lucas.

APRESENTAÇÃO - Além de encaminhar a definição do time para o duelo com o São Luiz, o Inter também apresentou o seu sétimo reforço para a temporada 2019, o atacante Tréllez. Antes, o clube havia se reforçado com Neilton, Guilherme Parede, Rafael Sobis, Rodrigo Lindoso, Matheus Galdezani e Bruno.

Tréllez foi emprestado pelo São Paulo ao Inter até o fim de 2019 e exaltou a concorrência com nomes como William Pottker, Rafael Sobis e Jonatan Alvez pela titularidade do comando de ataque. "Sei que essa camisa é pesada, mas tenho qualidade para lutar pelo meu espaço. A competição no ataque será boa. Todos querem jogar. Estou muito contente e irei mostrar meu máximo nos treinamentos", disse o atacante.