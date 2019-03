Odair treina com time reserva do Internacional para partida contra o Aimoré

Em atividade realizada neste sábado, comissão técnica e elenco do Internacional encerraram a preparação para o duelo contra o Aimoré, que vai acontecer a partir das 16 horas deste domingo, em casa, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. O treinador Odair Hellmann preparou um time formado por reservas para o duelo.

Segundo colocado na classificação do Estadual do Rio Grande do Sul, o Inter tem 16 pontos, quatro a menos do que o Grêmio, que lidera o torneio. O Caxias, terceiro colocado, soma 13, por isso o técnico Odair pode priorizar a disputa da Copa Libertadores. O time vai atuar pela segunda rodada do Grupo A do torneio continental nesta quarta-feira, em casa, contra o Alianza Lima.

Na última quarta, os titulares do Inter foram a Santiago, no Chile, e venceram o Palestino por 1 a 0. Utilizados durante o segundo tempo da partida, Rafael Sobis, Andrés D'Alessandro e Rodrigo Lindoso devem começar o jogo deste domingo.

"Aproveitar a oportunidade, representar bem a camisa do Inter e mostrar meu futebol. Será meu terceiro jogo como titular e vamos dar sequência. No domingo, creio que vai dar um bom público no nosso estádio, isso é importante também", comentou Lindoso, que contra o Palestino entrou no lugar de Rodrigo Dourado.

O time que deve ir a campo é o seguinte: Daniel; Bruno, Emerson Santos, Roberto e Uendel; Rodrigo Lindoso, Nonato, D'Alessandro, Sarrafiore e Neilton; Rafael Sóbis. A única dúvida é se Bruno vai poder atuar, já que o lateral-direito sofreu uma entorse no tornozelo neste sábado. Caso não reúna condições, Heitor deverá ser o escolhido.