Odebrecht inicia corrida contra o tempo na Arena Corinthians

SÃO PAULO - Odebrecht e Corinthians iniciarão nesta segunda-feira uma corrida contra o tempo para que o Itaquerão possa ser recuperado o mais rápido possível. E o maior problema será a colocação da cobertura, pois na última semana a peça que fecharia o teto do estádio caiu e o acidente provocou a morte de dois operários no canteiro de obras.

Por causa do episódio, que destruiu também parte da área externa do estádio, no Prédio Leste, incluindo parte do painel de LED, a obra não terá condições de ser entregue dentro do prazo, neste mês. A Fifa trabalha com a hipótese de 45 a 60 dias de atraso. Já a Odebrecht é um pouco mais otimista e faz uma previsão de entrega 40 dias além do previsto.

Após o período de paralisação das obras por causa do luto pela morte dos trabalhadores, os funcionários vão voltar hoje ao batente para acelerar as atividades nos setores que estão liberados pela Defesa Civil. No Prédio Oeste ainda há trabalho de acabamento que precisa ser feito. Só que o principal, que é terminar a colocação da estrutura da cobertura, não poderá ser tocado.

Como existem pilares de sustentação nos dois lados do vão livre, e eles ficarão lá até a cobertura ser totalmente colocada, a empresa contratada para fazer as arquibancadas móveis, a Fast, não poderá iniciar o serviço e isso será um problema para o cronograma da obra.

Por enquanto, só é possível fazer as fundações para a colocação da estrutura provisória e preparar as arquibancadas na fábrica, que fica na Grande São Paulo, para levá-la ao canteiro de obras em um estágio mais adiantado. As arquibancadas móveis vão ampliar a capacidade do estádio em 20 mil lugares, que são necessários para que a Arena Corinthians possa receber o jogo inaugural da Copa - a capacidade será ampliada de 48 mil para 68 mil lugares. Sem elas, o estádio não pode ser usado na abertura.

Pelo cronograma inicial, as arquibancadas seriam instaladas em janeiro. Com o novo cronograma de obras, isso só deverá ocorrer em fevereiro, dependendo do tempo que levará para a perícia liberar os trabalhos na área que foi isolada por causa do acidente. Assim sendo, quanto maior a demora nos trabalhos da perícia, menor o tempo para a colocação da estrutura provisória. Outro problema é o uso de guindastes na obra. O Ministério do Trabalho embargou provisoriamente as operações de nove dessas peças e isso também pode atrasar ainda mais o planejamento.

INAUGURAÇÃO

O Corinthians abandonou, por ora, a ideia de usar o estádio em jogos do Campeonato Paulista. O clube cogitava inaugurar o Itaquerão em fevereiro, em um amistoso, e depois usá-lo em algumas partidas do Estadual. Seria uma espécie de teste antes de entregar o estádio para a Fifa, por volta de abril, e também ajudaria o clube a começar a lucrar com a sua nova casa. Após a assinatura do contrato de financiamento com o BNDES (R$ 400 milhões), o clube espera fechar a negociação dos naming rights com uma empresa área árabe.