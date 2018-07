Odílio Rodrigues nomeia Luiz Cláudio de Aquino como vice santista

SANTOS - Herdeiro da presidência do Santos depois da renúncia de Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, Odílio Rodrigues nomeou nesta quinta-feira o seu substituto na vice-presidência do clube. Luiz Cláudio de Aquino foi acolhido, em reunião do Comitê de Gestão nesta noite para ser o novo ocupante do cargo.

"O Odílio me convidou há dois dias e eu fiquei muito lisonjeado, e hoje (quinta), na reunião, o convite foi submetido à aprovação dos nossos pares, como pede o Estatuto. Estou imensamente honrado de ter sido escolhido com a anuência dos meus colegas", comentou Luiz Cláudio, que é membro do Comitê desde agosto do ano passado.

Com a renúncia de Laor, Odílio Rodrigues assumiu a presidência em definitivo e o cargo de vice-presidente ficou em aberto. Segundo o Estatuto, o presidente escolhe entre os membros do Comitê de Gestão um vice-presidente e esse nome deve ser homologado pelos demais membros do colegiado.

"Eu fico muito honrado com o fato de ele ter aceito o convite, pela pessoa que todos nós conhecemos, pelas qualidades intelectuais e especialmente a paixão que ele tem pelo Santos. Ele tem 49 anos de associado, 21 anos de Conselho, é portanto um conselheiro efetivo, já ocupou diversos cargos na Mesa do Conselho, então ele tem uma história que o credencia para ser vice-presidente do Santos", elogiou Odílio.