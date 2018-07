Odonkor se aposenta aos 29 anos por causa de lesões Com passagem pela seleção alemã, o meia David Odonkor anunciou nesta quinta-feira a sua aposentadoria do futebol por causa de seguidas lesões. O agora ex-jogador, de 29 anos, se tornou uma sensação na Alemanha em 2006, ao entrar em campo durante várias partidas da Copa do Mundo no país, dando inclusive um passe para o gol que definiu um triunfo sobre a Polônia nos acréscimos do segundo tempo.