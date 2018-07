Oeste antecipa vaga e Tupi é o 1º rebaixado na Série C

Com apenas uma rodada para o término da primeira fase, o Tupi só poderá chegar aos 17 pontos e não ultrapassará o Brasiliense-DF, oitavo colocado com 20 pontos, no Grupo B. Assim, o time mineiro encerra a participação na Série C na lanterna, com 14 pontos. O Tupi tinha subido no ano passado como campeão da Série D, para onde volta em 2013.

Do outro lado, o Oeste agora é vice-líder, com 28 pontos, e se classificou graças ao confronto direto entre Caxias-RS e Duque de Caxias-RJ na última rodada. O Macaé-RJ, líder com 29 pontos, já estava classificado. Restam, portanto, duas vagas no Grupo B.

Outro que venceu e só depende das próprias forças para avançar é o Duque de Caxias. O time fluminense bateu o Santo André-SP por 1 a 0, no estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista. O Duque de Caxias chegou aos 26 pontos e permaneceu na terceira posição. Os paulistas, com 18, torcem por tropeço do Brasiliense, neste domingo, para não amargar o rebaixamento. A distância entre a dupla é de dois pontos: 20 a 18.

O Madureira-RJ respirou contra o rebaixamento ao vencer a Chapecoense-SC por 2 a 1, no estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro. Com o resultado, o time carioca chegou aos 22 pontos e assumiu a sexta posição - a quatro do Santo André. Já a Chapecoense, com o revés, permanece com 26, mas na quarta colocação.

Após cinco rodadas sem vitória, o Vila Nova-GO marcou no final da partida e venceu o Macaé por 1 a 0, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. A equipe goiana dominou o jogo inteiro e foi recompensada com o gol de Rafael Vaz, de pênalti. O resultado deixou o time na sexta posição, com 23 pontos.

SANTA CRUZ VENCE - Em jogo isolado pelo Grupo A, o Santa Cruz-PE sofreu, mas com um gol de Dênis Marques, de pênalti, aos 48 minutos do segundo tempo, venceu o Luverdense-MT por 2 a 1, no estádio do Arruda, no Recife. Com a vitória, o time pernambucano assumiu a terceira posição, agora com 22 pontos. O matogrossense, já nas quartas de final, segue em segundo com 34, um a menos do também classificado Fortaleza-CE.