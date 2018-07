Oeste anuncia Roberto Fonseca para a Série B e libera Marcelinho Paraíba Rebaixado no Campeonato Paulista, o Oeste iniciou nesta semana a reformulação do seu elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. A primeira e principal novidade foi a contratação do técnico Roberto Fonseca, que já passou outras duas vezes pelo clube.