Oeste bate América-RN e segue fora da zona da degola

Com o resultado positivo, os paulistas subiram para 25 pontos, em 15.º lugar, e abriram cinco da zona da degola. Enquanto isso, o América-RN foi para o quinto jogo sem vitória e caiu para a 16.ª colocação, com 24 pontos.

Tentando se recuperar na Série B, o América-RN apostou na entrada do meia Arthur Maia, destaque durante o primeiro semestre. De fora do time titular desde julho, o camisa 10 tentou conduzir a equipe potiguar, mas encontrou um bloqueio feito pelo Oeste na frente da área do goleiro Anderson.

Com o meio congestionado, o América-RN usou as laterais para levar perigo. Marcelinho e o próprio Arthur Maia tiveram chances, mas mandaram para fora. O Oeste, por sua vez, não ficou apenas no campo de defesa. Na base da velocidade de seus homens de frente, o time paulista também levou perigo.

O segundo tempo começou agitado. Logo no primeiro minuto, após finalização mascada de Max, Anderson salvou o Oeste fazendo defesa em cima da linha. Apesar do susto inicial, os visitantes conseguiram abrir o placar aos oito minutos. Serginho tabelou com Roger Gaúcho e bateu no canto direito de Andrey, sem chances de defesa.

O América-RN foi obrigado a sair para o jogo. Assim como na primeira etapa, o time potiguar teve espaço pelo lado do campo, mas não soube aproveitar as chances criadas.

Pela 22.ª rodada, o América-RN volta a campo no clássico potiguar contra o ABC, neste sábado, às 16h10, novamente na Arena das Dunas, em Natal. Nesta sexta, o Oeste recebe o Sampaio Corrêa, às 19h30, no estádio dos Amaros, em Itápolis, no interior de São Paulo.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-RN 0 x 1 OESTE

AMÉRICA-RN - Andrey; Marcelinho, Cléber, Lázaro e Wanderson; Jean Cléber, Fabinho, Morais (Alfredo) e Arthur Maia (Daniel Costa); Rodrigo Pimpão e Max (Isac). Técnico: Oliveira Canindé.

OESTE - Anderson; Ezequiel, Halisson, Renan Diniz e Denis; Leandro Mello, Dionísio, Kléber (Ramires) e Roger Gaúcho; Fábio Santos (Cristiano) e Serginho (Wagninho). Técnico: Roberto Cavalo.

GOL - Serginho, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lázaro e Rodrigo Pimpão (América-RN); Renan Diniz, Dionísio, Kléber e Cristiano (Oeste).

ÁRBITRO - Arnoldo Vasconcelos Figarela (RO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).