Oeste bate Chapecoense e fica longe da zona da degola

ITÁPOLIS - O Oeste segue reagindo no Campeonato Brasileiro da Série B e deu mais um passo importante para escapar do rebaixamento, nesta terça-feira, ao vencer a Chapecoense por 1 a 0, no estádio dos Amaros, em Itápolis (SP), pela 21.ª rodada. Já o adversário, com 43 pontos, desperdiçou a chance de tentar assumir a liderança e segue na segunda posição.

Sem perder há três jogos - duas vitórias e um empate -, o Oeste chegou aos 26 pontos e subiu para uma colocação intermediária na tabela de classificação, não correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento. Esta partida era para ter sido realizada na última segunda, mas foi adiada porque quase todos os jogadores do time paulista sofreram uma intoxicação alimentar.O calor que fazia na cidade de Itápolis estava muito forte, mas mesmo assim Oeste e Chapecoense poderiam ter produzido mais no primeiro tempo, que terminou com apenas um lance de emoção. Aos 44 minutos, Rafael Lima aproveitou cobrança de falta e ajeitou para Bruno Rangel. Quase em cima da linha, o artilheiro da Série B pegou muito mal na bola e desperdiçou uma chance clara. Os donos da casa tiveram um maior domínio, abusando demais das jogadas pelas laterais e não exigindo nada de Rodolpho.

O segundo tempo começou muito mais movimentado do que o primeiro e o Oeste criou boa oportunidade com Pablo, chutando pela linha de fundo. Depois, foi a vez da Chapecoense assustar com Glaydson e Bruno Rangel. Ligeiramente melhor, o time paulista abriu o placar aos 27 minutos. Marquinhos Paraná foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Jheimy, que bateu de primeira, no contrapé de Rodolpho. Atrás do marcador, os catarinenses partiram com tudo para cima, dando muito espaço na defesa.

O Oeste volta a campo nesta sexta contra o Paraná, às 19h30, em Curitiba, pela 22ª rodada. No sábado, a Chapecoense recebe o São Caetano, às 21 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 x 0 CHAPECOENSE

OESTE - Fernando Leal; Adriano Alves, César Gaúcho e Ligger; Eric, Everton Dias, Marquinhos Paraná, Fernandes (Lelê) e Piauí; Jheimy (João Denoni) e Pablo (Bruno Batata). Técnico: Ivan Baitello.

CHAPECOENSE - Rodolpho; Fabiano, Rafael Lima, André Paulino e Anderson Pico; Wanderson, Glaydson (Rodrigo Gral), Neném e Danilinho (Soares depois Diego Felipe); Tiago Luís e Bruno Rangel. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL - Jheimy, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ligger e João Denoni (Oeste); Danilinho (Chapecoense).

ÁRBITRO - Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

RENDA - R$ 2.586,00.

PÚBLICO - 2.102 pagantes.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).