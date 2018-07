Oeste bate Chapecoense e fica perto da final da Série C

O outro finalista sairá do confronto entre Paysandu-PA e Icasa-CE, em que o time paraense aparece em vantagem por ter vencido, em casa, por 3 a 2. Os quatro semifinalistas garantiram o acesso para a Série B, em 2013.

A partida de volta do Oeste acontecerá na próxima sexta-feira, no estádio dos Amaros, em Itápolis (SP). O time paulista tem a vantagem de decidir em casa por ter maior pontuação que o adversário se somada todas as outras fases do campeonato.

Esta foi a primeira derrota em casa da Chapecoense nesta Série C. O último revés tinha acontecido nas semifinais do Campeonato Catarinense, quando na ocasião perdeu para o Avaí por 2 a 1. O gol da vitória foi marcado por Ricardo Oliveira, aos 18 minutos do primeiro tempo.