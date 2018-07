Oeste bate Guaratinguetá e consegue a primeira vitória no Paulistão

ITÁPOLIS - Na briga para fugir da zona do rebaixamento, Oeste venceu o Guaratinguetá por 2 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio dos Amaros, na cidade de Itápolis. Esta foi a primeira vitória do time no campeonato, que o deixa com seis pontos no Paulistão, ultrapassando o próprio adversário, que ficou com três.

Ainda atrás de sua primeira vitória e tendo o técnico Roberto Cavalo estreando no lugar de Estevam Soares, o Oeste começou o jogo atacando, dando a impressão de que seria soberano em campo. E abriu o placar aos 14 minutos, quando Fernandinho cobrou falta e Marcinho Beija-Flor se abaixou para tocar de cabeça.

Mas o Guaratinguetá não se intimidou, passando a tocar bola e a ganhar terreno adversário. O destaque foi o atacante Djavan, que se movimentava por todos os lados e abria a defesa do time da casa. Como prêmio, ele mesmo empatou o jogo aos 28 minutos, ao fazer tabela com Aloísio e chutar cruzado, fazendo 1 a 1.

No intervalo, Roberto Cavalo mudou o esquema do Oeste. Abandonou o 3-5-2, ao tirar o zagueiro Maurício para a entrada do volante Serginho. Além disso, tirou o atacante Val Baiano, fora de ritmo, para a entrada de Tadeu. Assim, o time melhorou em campo. Enquanto isso, o Guaratinguetá optou por se defender.

A estratégia do Guaratinguetá funcionou até os 35 minutos, quando Tadeu fez o gol da vitória do Oeste. Mesmo desequilibrado, ele desviou o cruzamento de Assisinho e garantiu os 2 a 1 no placar. Depois disso, o time visitante não teve mais forças para evitar a derrota na sétima rodada do Campeonato Paulista.

Pela oitava rodada do campeonato, os dois times terão compromissos difíceis. O Oeste vai até Campinas enfrentar a Ponte Preta na sexta-feira, mesmo dia em que o Guaratinguetá recebe o Palmeiras.

OESTE 2 X 1 GUARATINGUETÁ

OESTE - Zé Carlos; Adriano Alves, Éder Lima e Maurício (Serginho); Paulo Vítor, Leandro Mello (Assisinho), Wanderson, Mazinho e Fernandinho; Marcinho Beija-Flor e Val Baiano (Tadeu). Técnico - Roberto Cavalo.

GUARATINGUETÁ - Jaílson; Pio (Rafael), Walter, Fernando e Fábio Gaúcho; Everton, Gercimar, Aloísio (Charles Vagner) e Marcinho; Djavan e Charles (Romão). Técnico - Vilson Tadei.

Gols - Marcinho Beija-Flor, aos 14, e Djavan, aos 28 minutos do primeiro tempo; Tadeu, aos 35 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Thiago Duarte Peixoto.

Cartão amarelo - Éder Lima, Wanderson, Tadeu, Fernando, Fábio Gaúcho e Rafael.

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio dos Amaros, em Itápolis.