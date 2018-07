Oeste bate o ABC para sair da zona de rebaixamento da Série B

SANTA CRUZ - O ABC perdeu a chance de assumir a liderança na oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, o clube potiguar perdeu sua primeira partida como mandante. O "carrasco" foi o Oeste, que com um ótimo trabalho tático venceu por 1 a 0 e saiu da zona de rebaixamento. O rival, por sua vez, corre sérios riscos de deixar a zona de classificação.

Com a vitória, o Oeste quebrou uma série de cinco jogos sem vitórias. Esta foi apenas a segunda em toda a Série B deste ano, que o fez alcançar os nove pontos e deixar a zona de rebaixamento. Por sua vez, o ABC voltou a tropeçar e parou nos 14 pontos.

De olho na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, o ABC começou com mais vontade. Através de boas trocas de passes tentava achar o atacante Dênis Marques em posição de concluir para gol. A defesa do Oeste, porém, mostrou uma boa postura e freou os ataques do adversário.

O clube do interior paulista apenas se defendeu nessa primeira etapa. Os 11 jogadores voltavam para marcar, inclusive o atacante Diogo Acosta. O ferrolho acabou dando resultado. A equipe não sofreu nenhum lance de perigo e ainda perdeu boa chance de abrir o marcador. Aos 38 minutos, Hélton arriscou de longe e obrigou o goleiro Gilvan a fazer grande defesa em dois tempos.

A segunda etapa começou mais movimentada. O ABC foi para a pressão logo no início e ficou muito perto de abrir o marcador. Aos 11 minutos, Dênis Marques desperdiçou uma grande oportunidade. O atacante recebeu sozinho dentro da área e de cabeça só não marcou porque o goleiro Paes fez a defesa de mão trocada.

O Oeste, porém, não abaixou a cabeça e surpreendeu ao abrir o marcador aos 26 minutos. Após cobrança de escanteio, Lucas Bahia ganhou do zagueiro adversário e, de cabeça, mandou para as redes. Depois foi só segurar a vantagem e garantir a segunda vitória do clube paulista na competição.

Na próxima rodada, o Oeste enfrenta o Paraná na sexta-feira, às 19h30, no Estádio dos Amaros. Já o ABC vai até Florianópolis enfrentar o Avaí no mesmo dia e horário, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA

ABC 0 x 1 OESTE

ABC - Gilvan; Madson, Sueliton, Samuel (Marlon) e Luciano Amaral; Michel, Michel Benhami, Xuxa (Lúcio Flávio) e Rogerinho; Dênis Marques e Gilmar. Técnico: Zé Teodoro.

OESTE - Paes; Igor (Nando Carandina), Ligger, Lucas Bahia e Dênis; Henrique, Everton Dias, João Denoni e Helton Luís (Jackson Baiano); Diogo Acosta e Jheimy (Borebi). Técnico: José Macena.

GOL - Lucas Bahia, aos 26 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luciano Amaral (ABC); Henrique Mattos, Lucas Bahia, Helton Luiz e Igor (Oeste).

ÁRBITRO - Vanderlei Soares de Macedo (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Iberezão, em Santa Cruz (RN).