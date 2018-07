Oeste busca empate com Paysandu, mas segue longe do pelotão de frente da Série B

O Oeste perdeu a chance de conquistar a segunda vitória seguida para entrar de vez na briga pelo G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desse sábado, em Barueri, a equipe paulista ficou no empate por 2 a 2 com o Paysandu, que contou com a estreia do técnico Guilherme Alves. Em casa, o resultado poderia ser pior ao time paulista, que buscou o placar após sair perdendo por 2 a 0.

Com o resultado, o Oeste segue na 11ª colocação, com 22 pontos, ainda distante do pelotão de frente da competição, cuja zona de acesso à elite nacional hoje é fechada pelo Avaí, quarto colocado, com 26 pontos. Em 16 jogos são cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas. Já o Paysandu vive uma situação um pouco mais complicada. Acumula sete rodadas sem vencer e está na 14ª posição, com 18 pontos, apenas dois à frente do Criciúma, que encabeça a zona de rebaixamento, em 17º lugar.

O Paysandu começou o primeiro tempo de forma avassaladora, tanto que abriu o placar logo aos quatro minutos. Após cobrança de falta de Pedro Carmona, o zagueiro Diego Ivo desviou de cabeça e parou na defesa do goleiro Tadeu, mas, no rebote, Thomaz apareceu para mandar a bola para o fundo das redes.

Não contente, o visitante seguiu em cima e pouco deixava o adversário jogar. Aos 23 minutos, Willyam recebeu pela esquerda, ajeitou o corpo e bateu cruzado, sem chances para o goleiro adversário, ampliando o placar. Depois disso, o jogo ficou um pouco mais equilibrado no meio-campo.

Em um contra-ataque, aos 33 minutos, Pedrinho conseguiu diminuir para o Oeste. Ele apareceu na área e completou cruzamento de cabeça para o gol. Após marcar o primeiro, os donos da casa cresceram no jogo e chegaram a empatar nos minutos finais, mas, como Claudinho estava impedido, o árbitro anulou o lance.

Na volta do intervalo, o Oeste transformou a superioridade em gol. Aos cinco minutos, Carlinhos apareceu livre na área para pegar a sobra de um chute de Mazinho que explodiu na trave e, quase em cima da linha, só empurrou a bola para o fundo das redes.

A partir daí, a partida ficou truncada no meio-campo, com as duas equipes tentando chegar com perigo ao gol adversário em busca do desempate. A melhor chance do Paysandu veio com Edimar, que apareceu na área e, de cabeça, mandou a bola por cima do gol.

Os dois times voltam a campo já na próxima terça-feira, para a disputa da 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Fora de casa, o Oeste visita o Londrina, no estádio do Café, às 19h15. Um pouco mais tarde, às 20h30, o Paysandu recebe o Guarani, no estádio da Curuzu, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA

OESTE 2 X 2 PAYSANDU

OESTE - Tadeu; Adriano Alves (Danielzinho), Joilson, Leandro Amaro e Conrado; Lídio, Betinho e Bonilha; Claudinho (Mazinho), Carlinhos e Pedrinho (Rafael Luz). Técnico: Roberto Cavalo.

PAYSANDU - Renan Rocha; Matheus Silva (Perema), Edimar, Diego Ivo e Mateus Muller; Willyam (Alan Calbergue), Nando Carandina, Claudinho, Pedro Carmona e Thomaz; Moisés (Dionathã). Técnico: Guilherme Alves.

GOLS - Thomaz, aos quatro, Willyam, aos 25, e Pedrinho, aos 33 minutos do primeiro tempo. Carlinhos, aos cinco do segundo.

ÁRBITRO - Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

CARTÕES AMARELOS - Betinho e Lídio (Oeste); Willyam, Alan Calbergue e Dionathã (Paysandu).

RENDA - R$ 8.055,00.

PÚBLICO - 907 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).