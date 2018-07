Oeste confirma jogo contra Palmeiras no Paulistão em Rio Preto O Oeste confirmou nesta quarta-feira que mandará o jogo do Palmeiras, válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista de 2016, no estádio Anísio Haddad, do Rio Preto, na cidade de São José do Rio Preto. A partida será disputada no dia 10 de fevereiro.