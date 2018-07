Oeste confirma técnico Renan Freitas e artilheiro Ricardo Bueno para o Paulistão

Renan Freitas vem sendo preparado pelo clube de Itápolis desde 2010, atuando como auxiliar com vários técnicos que passaram por lá. Desta forma, participou da ascensão do time interiorano. Em 2011, foi campeão do interior e também ajudou no acesso dentro do Campeonato Brasileiro da Série D. Em 2012, foi campeão da Série C, e no ano seguinte, fez o curso de treinadores.

O grande desafio, no entanto, foi assumir o comando do time neste ano nas últimas rodadas do Brasileiro da Série B. Até a última rodada, o Oeste correu risco de ser rebaixado, mas se manteve na divisão. Por conta disso, Renan vai ter sua real oportunidade de começar uma temporada à frente do time na condição de comandante.

Cinco anos após ser o artilheiro do Paulistão com 16 gols, o atacante Ricardo Bueno está de volta ao Oeste. O centroavante, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Joinville, assinou por empréstimo com a equipe de Itápolis até dezembro de 2016. Ele já falou como jogador do clube e disse esperar um bom ano em sua nova casa.

Após o sucesso em 2010, ele deixou o Oeste para defender Atlético-MG (2010 e 2011), Palmeiras (2011 e 2012), Atlético-GO (2012), Nordsjælland-DIN (2012 e 2013), Figueirense (2013 e 2014), Seongnam-KOR (20150 e Joinville (2015).