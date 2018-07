Oeste demite Luis Carlos Martins e traz Roberto Cavalo Após cinco rodadas à frente do Oeste, Luis Carlos Martins não é mais o técnico do time nesta Série B do Campeonato Brasileiro. A saída foi confirmada, na manhã desta quarta-feira, após uma reunião com Mauro Guerra, vice-presidente de futebol do clube de Itápolis, que já anunciou Roberto Cavalo como substituto.