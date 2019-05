Oeste derrota Guarani em casa e ganha a primeira na Série B

O Oeste conquistou sua primeira vitória nesta Série B do Campeonato Brasileiro ao superar o Guarani por 2 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Barueri. Os gols foram marcados por Elvis e Bruno Paraíba. Depois de um empate por 1 a 1 com o Sport na rodada de estreia, o Oeste segue invicto, agora com quatro pontos. O time de Campinas, vindo de um empate sem gols com o Figueirense, segue em busca do primeiro triunfo.

O Guarani entrou em campo em ritmo lento, com dificuldades na marcação e sendo dominado pelo Oeste. Reclamou muito de um pênalti não marcado aos 11 minutos e, quando começou a dar alguns sinais de melhora, viu o adversário responder com mais qualidade. Depois de algumas tentativas, o time da casa abriu o placar aos 28 minutos, quando Elvis recebeu de Mazinho e mandou uma bomba da entrada da área.

Depois do gol, o Oeste se propôs a ficar com a bola e teve sucesso na missão. Assim, conseguiu controlar o Guarani e não deu chances para que o adversário apresentasse uma reação. Apesar de não ter agredido muito, ao menos não correu riscos.

O time de Campinas mostrou certo nervosismo no retorno para o segundo tempo e isso ficou claro aos sete minutos. O técnico Vinícius Eutrópio foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por reclamação. Essa é uma novidade do Brasileirão nesta temporada. Até então, treinadores não recebiam cartões.

De qualquer maneira, o domínio impresso pelo Oeste na etapa inicial não se repetiu. O time campineiro conseguiu achar alguns espaços e teve grande chance de empatar quando o árbitro marcou pênalti de Maracás em cima de Felipe Amorim, aos 16 minutos. Diego Cardoso, no entanto, desperdiçou a cobrança e mandou para fora.

A oportunidade perdida baixou o ímpeto inicial do Guarani e logo o Oeste voltou a crescer na partida. Então, aos 28 minutos, Mazinho recebeu lançamento de Elvis e tocou de primeira para o meio da área. A bola chegou a Bruno Paraíba, que dominou e mandou no ângulo de Giovanni para fazer o segundo.

Agora, os dois times terão um longo tempo de descanso até a terceira rodada. O Oeste joga no dia 11 de maio, quando enfrenta o Operário Ferroviário, no estádio Germano Krüger. O Guarani recebe o Vitória no Brinco de Ouro da Princesa, no dia 13.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 2 x 0 GUARANI

OESTE - Matheus Cavichioli; Bonilha, Kanu, Maracás e Alyson; Betinho, Lídio e Elvis; Bruno Paraíba (Fábio), Mazinho (Bruno Xavier) e Roberto (Bruno Lopes). Técnico: Renan Freitas.

GUARANI - Giovanni; Bruno Lima, Ferreira, Xandão e Inácio; Ricadinho, Deivid, Felipe Amorim, Mateusinho (Renan) e Arthur (Eder Luís); Diego Cardoso (Anselmo Ramon). Técnico: Vinícius Eutrópio.

GOLS - Elvis, aos 26 minutos do primeiro tempo; Bruno Paraíba, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bonilha, Bruno Lima, Diego Cardoso, Kanu e Mateusinho (Oeste).

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

RENDA - R$ 13.875,00.

PÚBLICO - 895 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).