Oeste derrota Guaratinguetá em casa e reage na Série B

Com a vitória, o time da casa se reabilitou da derrota para o Sport e chegou aos 15 pontos, na parte intermediária da tabela. O visitante, que vinha de empate com o Palmeiras, continua com 11 pontos, próximo à zona de rebaixamento.

"O mais importante foi vencer, mas o time vai melhorar", comentou Edison Só que comemorou a sua primeira vitória no comando do Oeste, antes dirigido por Roberto Cavalo.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado e de poucas emoções. O Oeste começou mais na frente, enquanto o Guaratinguetá jogava "por uma bola" no contra-ataque. Os dois goleiros, porém, só foram exigidos em chutes de longa distância.

Logo no começo do segundo tempo, o time visitante ameaçou duas vezes, mas quem saiu na frente foi o Oeste, aos sete minutos. Piauí cobrou falta na cabeça de Adriano Alves, que testou no canto esquerdo de Saulo. Aos 21 minutos, o próprio Adriano Alves desperdiçou uma chance de ouro ao chutar um pênalti para fora, por cima do travessão.

O técnico Carlos Octávio colocou três atacantes descansados no Guaratinguetá: Xuxa, Rodrigo e Thiago Silvy. O time do Vale do Paraíba foi mais agressivo, criou duas chances para empatar, mas parou nas boas defesas do goleiro Fernando Leal.

No final de semana, pela 12ª rodada, o Oeste vai receber o ASA-AL, sexta-feira, às 21h50, de novo, em Itápolis. No sábado, às 21 horas, o Guaratinguetá vai fechar a rodada em casa diante do ABC-RN.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 1 x 0 GUARATINGUETÁ

OESTE - Fernando Leal; Adriano Alves, Dezinho e Ligger (Éverton); Arnaldo, João Denoni, Marcos Paraná (Wanderson), Piauí e Fernandes; Émerson e Eli (Bruno Nunes). Técnico: Edison Só.

GUARATINGUETÁ - Saulo; Murilo, Marquinhos, Wendel e Giovanni; Júlio César, Bruno Formigoni, Juninho (Thiago Silvy) e Renato Peixe (Xuxa); Douglas Tanque e Moacir (Rodrigo). Técnico: Carlos Octávio.

GOL - Adriano Alves, aos sete minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernandes, Piauí e Émerson (Oeste); Marquinhos, Juninho e Wendel (Guaratinguetá).

ÁRBITRO - Márcio Henrique de Góis (SP).

RENDA - R$ 1.771,00.

PÚBLICO - 1.771 pagantes.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).