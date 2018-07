Oeste desbanca Fortaleza e garante acesso na Série C

No ano passado, o time de Itápolis já tinha subido da Série D. Agora, o Oeste consegue também o acesso na Série C. Enquanto isso, o Fortaleza vive a decepção de ter deixado escapar uma classificação que parecia certa - mesmo porque, jogava em casa, vinha de uma invencibilidade de 17 partidas e tinha a vantagem de ter empatado o primeiro jogo do confronto, no interior paulista, por 1 a 1.

Agora, portanto, já estão definidos os quatro semifinalistas do campeonato, que seguem na disputa do título da Série C e confirmaram presença na Série B em 2013. O Oeste vai enfrentar a Chapecoense (primeiro em Itápolis e depois em Chapecó), enquanto o Paysandu jogará contra o Icasa (primeiro no Pará, provavelmente na cidade de Paragominas, e depois em Juazeiro do Norte).

No jogo deste domingo, o técnico Luis Carlos Martins manteve as suas características e armou o Oeste bem fechado na defesa. O objetivo era segurar o empate até o segundo tempo. Mas o time de Itápolis saiu na frente logo aos 12 minutos, com Jheimy. O Fortaleza empatou ainda primeira etapa, com Waldison aos 42. Mas os visitantes chegaram à vitória novamente com Jheimy, aos 28, e com Serginho, aos 49.