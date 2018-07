Oeste dispensa Belarmino e espera Luís Carlos Martins O Oeste está muito perto de acertar a chegada do técnico Luís Carlos Martins para a sequência do Campeonato Paulista. Ele deve ser contratado para a vaga deixada por Nenê Belarmino, demitido na madrugada deste domingo após o empate com o Mogi Mirim, por 1 a 1, pela oitava rodada do estadual.