Oeste e América-MG ficam no empate em 1 a 1 pela Série B em Itápolis

ITÁPOLIS - Oeste e América-MG ficaram no empate por 1 a 1, na noite desta sexta-feira, no Estádio dos Amaros, em Itápolis, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bady abriu o placar para os visitantes logo aos dois minutos de jogo, mas Piauí deixou aos 12 da etapa final.

O resultado não foi bom para nenhum dos times, que permanecem na zona intermediária da classificação da Série B. Pior ainda para América-MG, que sonhava em se aproximar do G4, a zona de acesso, mas ficou com 35 pontos. O Oeste, por sua vez, chegou aos 30 pontos.

O América-MG começou o jogo com tudo e abriu o placar logo aos dois minutos. Weverton avançou pela lateral e lançou para Bady, que invadiu a área e bateu na saída de Fernando Leal. Em desvantagem, o Oeste foi ao ataque, mas tinha problemas na criação das jogadas.

Como não conseguia ameaçar com a bola rolando, o Oeste apostou na bola parada para chegar ao gol. Aos 12 minutos do segundo tempo, Piauí cobrou uma falta com perfeição, da entrada da área, e mandou no ângulo de Matheus. Após o empate, o jogo ficou aberto, mas o placar não mudou.

Na 25ª rodada, o Oeste volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o São Caetano, e o América-MG joga no dia seguinte, em duelo contra o Avaí em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 1 x 1 AMÉRICA-MG

OESTE - Fernando Leal; Dezinho, César Gaúcho e Adriano Alves; Eric, Everton Dias, Fernandes, Marcos Paraná e Piauí (Arnaldo); Pablo e Jheimy (Bruno Nunes). Técnico - Ivan Baitello.

AMÉRICA-MG - Matheus; Leandro Silva, Jaílton, Vitor Hugo e Danilo; Leandro Ferreira, Andrei Girotto e Bady; Willians (Fábio Júnior e, depois, Elsinho) e Weverton (Carlos Renato). Técnico - Silas Pereira.

GOLS - Bady, aos dois minutos do primeiro tempo; Piauí, aos 12 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner dos Santos Rosa (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Fernando Leal, Adriano Alves, Eric, Pablo e Piauí (Oeste); Jaílton, Andrei Girotto e Wéverton (América-MG).

RENDA - R$ 11.760,00.

PÚBLICO - 2.648 pagantes.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).