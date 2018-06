Oeste e Brasil-RS empatam e seguem fora da zona de rebaixamento da Série B

Em um jogo fraco tecnicamente, Oeste e Brasil-RS ficaram no empate sem gols nesta terça-feira, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A dupla segue fora da zona de rebaixamento.

O resultado fez jus ao que ambos os times estão fazendo dentro da competição. O Oeste, que empatou o seu terceiro jogo consecutivo, terminou a rodada na 15.ª colocação, com 11 pontos, apenas um a mais do que o Brasil-RS, em 16.º.

Oeste e Brasil-RS fizeram um primeiro tempo de pouca inspiração na Arena Barueri. O time da casa ficou refém das tentativas de longa distância de Claudinho e de uma boa oportunidade criada por Léo Castro logo no início do duelo. O atacante aproveitou o erro de saída de bola da equipe gaúcha, invadiu a área e só parou na defesa do goleiro Marcelo Pitol.

O Brasil-RS se comportou de forma defensiva, parecia satisfeito a todo o momento com o resultado e só ameaçou nos lampejos de Lourency. O atacante tentou um ou outro lance de mais habilidade, mas pecava na hora de finalizar. O goleiro Tadeu sequer teve trabalho nos primeiros 45 minutos.

O jogo continuou morno na etapa final e foi ganhar um pouco mais de emoção a partir dos 16 minutos, quando Mazinho arriscou um chute de fora da área e acertou a trave. O Oeste tinha um leve domínio, mas não era objetivo. O time do técnico Roberto Cavalo ficou trocando passes, porém sem alguém que concluísse a gol.

O Oeste ainda tentou abrir o placar em um chute rasteiro de Conrado, mas foi só. O time da casa não conseguiu ser efetivo, enquanto que o Brasil-RS pouco fez para merecer sair com os três pontos de Barueri. Mais uma vez, o time gaúcho encontrou dificuldades técnicas e acabou jogando para levar um ponto para Pelotas (RS).

O próximo desafio do Oeste será diante do Sampaio Corrêa neste sábado, às 16h30, no estádio Castelão, em São Luis. Também pela 10.ª rodada, o Brasil-RS recebe a Ponte Preta, no mesmo dia, às 21 horas, no estádio Bento Freitas, em Pelotas.

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 x 0 BRASIL-RS

OESTE - Tadeu; Daniel Borges, Patrick, Leandro Amaro e Conrado; Rodrigo Souza, Betinho e Mazinho (Rafael Ratão); Claudinho (Carlinhos), Danielzinho e Léo Castro (Léo Artur). Técnico: Roberto Cavalo.

BRASIL-RS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Rafael Dumas e Willian Machado; Leandro Leite, Mossoró (Kaio) e Itaqui; Lourency, Calyson (Zé Augusto) e Luiz Eduardo (Welinton Júnior). Técnico: Clemer.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Souza (Oeste); Calyson e Luiz Eduardo (Brasil-RS).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA - R$ 3.750,00.

PÚBLICO - 554 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).