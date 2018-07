Oeste e Ceará empatam em resultado ruim para ambos na Série B

O Ceará segue longe da zona de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, na Arena Barueri, o time cearense ficou no empate com o Oeste, por 1 a 1, pela 30.ª rodada e viu a diferença para o G4, a zona de acesso, continuar sendo inalcançável em apenas um jogo.

Com o resultado, o Ceará caiu para oitavo lugar com 44 pontos, ainda sonhando com o acesso, na perseguição de Avaí e Náutico, que tem 48 pontos. O Oeste, por sua vez, segue na beira da zona de rebaixamento, em 16.º lugar, com 32 pontos.

O Ceará teve um começo sólido, controlando bem o adversário, mas conforme o tempo foi passando, o Oeste encontrou espaço para sufocar o adversário e criar oportunidades de gol. Crysan teve duas grandes chances claras de abrir o placar, mas exagerou na força da finalização e acabou colocando para fora.

Escapando ileso das investidas do adversário, o Ceará foi mais preciso e abriu o placar aos 26 minutos. Depois de boa troca de passes, Diego Felipe deixou Wescley na cara do gol. O meia finalizou na saída de Felipe Alves. Os cearenses, no entanto, recuaram bastante após o gol e permitiram o empate ainda no primeiro tempo. Aos 33 minutos, Marquinho cortou a marcação e bateu colocado, sem chances de defesa para Éverson. Antes do intervalo, o Ceará tentou acelerar o jogo, mas não marcou.

O segundo tempo foi bem morno, com muitos erros de passe e praticamente nenhuma chance de gol. Nem as entradas de novos atacantes para os dois lados foram capazes de mudar o panorama do jogo. Apesar dos erros prevalecerem, o Oeste seguiu mais perigoso. Ricardo Bueno e Léo Arthur assustaram, mas o empate se manteve.

O Oeste volta a campo na próxima terça-feira contra o Sampaio Corrêa, às 19h15, no Castelão, em São Luís (MA). No próximo sábado, o Ceará faz duelo regional contra o Náutico, às 18h30, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 X 1 CEARÁ

OESTE - Felipe Alves; André Castro, Bruno Silva e Betinho; Danielzinho, Daniel Simões, Rodolfo e Léo Artur (Matheus Vargas); Marquinho, Crysan (Mike) e Marcus Vinícius (Ricardo Bueno). Técnico: Fernando Diniz.

CEARÁ - Éverson; Tiago Cametá, Ewerton Páscoa, Douglas Marques e Eduardo (Thallyson); Diego Felipe, Richardson e Wescley; Lelê, Bill (Rafael Costa) e Ciel (Serginho). Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Wescley aos 26 e Marquinho aos 33 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

CARTÃO AMARELO - Lelê (Oeste).

RENDA - R$ 11.410.

PÚBLICO - 1.626 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).