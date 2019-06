Oeste e Figueirense ficam no 0 a 0 e seguem no meio da tabela da Série B

Oeste e Figueirense não saíram do 0 a 0 nesse sábado, na Arena Barueri, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi bom para nenhum dos dois times, já que os mantém no meio da tabela do campeonato.

O Oeste chegou aos oito pontos e ocupa a 11ª colocação, enquanto o Figueirense, com dois pontos a mais, é o sétimo. Como outros cinco jogos ainda serão disputados nesse sábado, os dois podem ser terminar a rodada ainda mais para baixo na tabela.

A partida começou em ritmo lento, com as duas equipes se estudando e evitando partir para o ataque e abrir espaços no setor defensivo. Aos poucos, o Figueirense foi encontrando os caminhos para chegar ao gol adversário e, na melhor oportunidade da primeira etapa, Patrick bateu da entrada da área, exigindo bela defesa de Matheus Cavichioli.

O time visitante seguiu melhor no segundo tempo e, aos sete minutos, o zagueiro Ruan Renato pegou a sobra dentro da área e assustou Cavichioli mais uma vez, batendo na rede pelo lado de fora.

O time catarinense seguiu buscando o gol da vitória até o final, enquanto a equipe paulista atuava mais retraído. Para deixar a missão do time da casa ainda mais complicada, Salomão foi expulso já no último minuto do tempo normal. Mesmo com um homem a menos nos últimos lances, o Oeste se segurou e garantiu o empate, mas o resultado não foi ideal para nenhuma das duas equipes.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela oitava rodada da Série B. O Oeste recebe o Vitória em mais uma partida na Arena Barueri, enquanto o Figueirense joga com o Botafogo-SP, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Na sequência, a Série B faz uma pausa de um mês para a disputa da Copa América.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 0 X 0 FIGUEIRENSE

OESTE - Matheus Cavichioli (Glauco); Cicinho, Kanu, Maracás e Alyson; Betinho, Thiaguinho, Guilherme (Elvis) e Léo Ceará; Mazinho (Salomão) e Fábio. Técnico: Renan Freitas.

FIGUEIRENSE - Denis; Alemão Teixeira, Alemão, Ruan Renato e Matheus Destro; Zé Antônio, Patrick e Tony; Fellipe Mateus (Juninho), Matheus Lucas (Rafael Marques) e Willian Popp (Alípio). Técnico: Hemerson Maria.

ÁRBITRO - José Mendonça da Silva Júnior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Betinho e Thiaguinho (Oeste); Zé Antônio (Figueirense).

CARTÃO VERMELHO - Salomão (Oeste).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).