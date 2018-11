Oeste e Figueirense ficam no empate sem gols em Barueri pela Série B

Praticamente livres da ameaça do rebaixamento e na briga por posições no Campeonato Brasileiro da Série B, Oeste e Figueirense empataram sem gols nesta sexta-feira, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela 34.ª rodada. O empate se encaixou bem aos dos times. O paulista atingiu o seu sexto empate seguido, o 17.º na competição, ficando com 44 pontos em 12.º lugar, uma posição abaixo do Figueirense, com 45.

O técnico Roberto Cavalo completou 200 jogos à frente do Oeste, algo inédito para o clube paulista. É sua quarta passagem pelo Oeste, onde está desde o Campeonato Paulista de 2017. Aos 55 anos, ele já dirigiu vários clubes catarinenses como Avaí, Chapecoense e Criciúma. Foi no clube do sul de Santa Catarina que ele mais atuou como jogador, em um total de 159 jogos entre 1989 e 1992. Em 1997, pendurou as chuteiras no Avaí, onde iniciou a carreira de técnico entre 1988 e 1999.

Outro destaque ficou para o árbitro mineiro Ricardo Marques Ribeiro, do quadro da Fifa, que cumpriu um jogo na "geladeira" por demorar seis minutos para anular um gol de Leandro Damião, do Internacional, no empate com o Santos por 2 a 2, pelo Brasileirão, e depois discutir com dirigentes gaúchos.

A melhor chance de gol foi do Figueirense, aos 19 minutos. João Paulo foi lançado em velocidade pelo lado esquerdo e cruzou em direção à pequena área. Gustavo Ferrareis desviou e Tadeu, à queima-roupa, deu rebote. A bola sobrou para o chute de Elton, que acabou travado por Patrick.

Depois do susto, o Oeste ainda deu duas boas pontadas no ataque. Em uma delas, a defesa aliviou o cruzamento e na outra a finalização foi para fora, longe do goleiro Vitor Caetano, de 19 anos, que ganhou uma chance no lugar de Denis.

No segundo tempo, o árbitro voltou a demorar muito para decidir um lance. Ele não viu a cotovelada de Zé Antônio em cima de Léo Ceará e na sequência o Figueirense balançou as redes com Felipe Amorim em um chute cruzado. O lance, porém, foi anulado corretamente pelo auxiliar Sidmar dos Santos Meurer. Mas o árbitro demorou cinco minutos para reiniciar o jogo, depois de aplicar apenas o cartão amarelo para o volante catarinense, que merecia ser expulso.

O jogo continuou amarrado. Os times só se arriscaram na parte final. Aos 31 minutos, a defesa aliviou chute de Ferrareis, mas a bola sobrou para Daniel Costa, que chutou e Tadeu mandou para escanteio. O Oeste teve a sua oportunidade em um rebote de Vitor Caetano, que ficou com Edilson. Ele bateu de esquerda, mas a bola passou do lado da trave direita.

Vitor Caetano ainda salvou o time catarinense aos 40 minutos, quando saiu da área com os pés e dividiu corajosamente com Bruno Lopes. A sobra ficou com Raphael Luz, que tentou por cobertura, mas mandou para fora.

A 35.ª rodada vai ter nove jogos nesta terça-feira. O Oeste vai enfrentar o Paysandu, em Belém, às 21h30 (de Brasília), mesmo horário em que o Figueirense vai receber o Guarani.

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 x 0 FIGUEIRENSE

OESTE - Tadeu; Adriano Alves, Joilson, Patrick e Conrado; Lídio, Rodrigo Souza (Edilson), Betinho, Léo Ceará e Marciel (Bruno Lopes); Felipe (Raphael Luz). Técnico: Roberto Cavalo.

FIGUEIRENSE - Vitor Caetano; Matheus Sales, Nogueira, Eduardo e João Paulo; Zé Antônio, Betinho, Felipe Amorim (Juninho), Renan Mota (Daniel Costa) e Gustavo Ferrareis (André Santos); Elton, Técnico: Rogério Micale.

CARTÕES AMARELOS - Marciel, Betinho e Rodrigo Souza (Oeste); Zé Antônio (Figueirense).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - R$ 4.155,00.

PÚBLICO - 793 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).