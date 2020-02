Oeste e Guarani empatam em jogo com falhas dos goleiros

Em jogo com falhas dos dois goleiros, Oeste e Guarani ficaram no empate por 1 a 1, na noite desta sexta-feira, na Arena Barueri, pela abertura da quinta rodada do Campeonato Paulista. Rafael Silva abriu o placar para os visitantes, enquanto Éder Sciola deixou tudo igual para os donos da casa.

Apesar do empate, o Guarani segue na liderança do Grupo D, com oito pontos, que tem o Corinthians, com sete. Já o Oeste com quatro e o terceiro da chave A, o mesmo do Santos, líder com sete.

O Guarani foi mais organizado do que o Oeste no primeiro tempo. O clube campineiro trabalhou a bola no campo defensivo do rival e conseguiu abrir o placar aos 16 minutos. Bidu fez boa jogada pela esquerda e soltou a bomba. Felipe Lacerda deu rebote, e Rafael Costa mandou no fundo das redes.

Apesar dos muitos erros de passe e das tentativas frustradas de ligação direta, o Oeste conseguiu empatar graças à falha de Jefferson Paulino. Aos 39 minutos, Éder Sciola arriscou de longe e o goleiro aceitou. Ele tentou segurar a bola no peito, mas ela escapou dos seus braços. Após sofrer o gol, o clube campineiro tentou pressionar no fim, mas, desta vez, acabou sendo freado pelo sistema defensivo do Oeste.

O segundo tempo foi ainda mais equilibrado. O time da casa se organizou defensivamente e se fechou. O Guarani tentou furar o bloqueio, mas encontrou dificuldade para fazer a infiltração. No cruzamento de Bidu, Todinho desviou e Rafael Costa se esticou todo, porém, não conseguiu empurrar.

O time da casa só assustou nas jogadas de bola parada de Mazinho. Em uma delas, atravessou toda a área do Guarani, mas sem ninguém chegar para marcar. O time de Barueri ainda esboçou uma pressão no fim, sem sucesso.

Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o Novorizontino no dia 15 de fevereiro, às 16h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. No mesmo dia, às 19h, o Oeste visitará o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 X 1 GUARANI

OESTE - Felipe Lacerda; Éder Sciola, Lídio, Betinho e Alyson; Mantuan, Matheus Jussa e Fabrício Oya (Mazinho); Marlon (De Paula), João Paulo (Bruno Gonçalves) Roberto. Técnico: Renan Freitas.

GUARANI - Jefferson Paulino; Pablo, Romércio (Leandro Almeida), Bruno Silva e Bidu; Deivid, Igor Henrque, Lucas Abreu e Lucas Crispim; Junior Todinho (Bruno Sávio) e Rafael Costa (Alemão). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Rafael Costa, aos 16, e Éder Sciola, aos 39 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Ilbert Estevam da Silva.

CARTÕES AMARELOS - Alyson, Mantuan, Matheus Jussa e Roberto (Oeste); Bidu, Bruno Sávio e Pablo (Guarani).

RENDA - R$ 9.735,00.

PÚBLICO - 1.012 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri.