Oeste e Linense ficam no empate em Itápolis: 1 a 1

ITÁPOLIS - Com um gol em cada tempo, Oeste e Linense empataram, por 1 a 1, na noite desta quinta-feira, no Estádio do Amaros, em Itápolis, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Makelele marcou na primeira etapa para os visitantes, enquanto Paulo Vitor igualou o placar no segundo tempo.

O resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes, pois o Oeste segue na zona de rebaixamento com três pontos, na penúltima posição, e o Linense não conseguiu chegar ao G-8, ficando em nono lugar, com nove pontos.

O Oeste começou melhor a partida. Com boa movimentação e velocidade, o time da casa carimbou o travessão em finalização de fora da área de Mazinho. Os visitantes, no entanto, aproveitaram a falha do goleiro Zé Carlos em chute de fora da área de Makelele para abrir o placar.

Na segunda etapa, o Oeste demorou a encontrar o bom futebol e teve dificuldade no começo. Depois das alterações promovidas pelo treinador interino Neizinho, o time melhorou e conseguiu empatar. Aos 20 minutos, Paulo Vitor fez jogada individual pelo lado esquerdo e bateu cruzado. A bola bateu na trave antes de ir para o fundo do gol.

O Oeste volta a campo contra o Guaratinguetá, neste domingo, às 17 horas, novamente, no Estádio dos Amaros, em Itápolis. No mesmo dia, às 19h30, o Linense enfrenta o Santos, no Estádio 1.º de maio, em São Bernardo do Campo.

OESTE 1 x 1 LINENSE

OESTE - Zé Carlos; Adriano Alves, Éder Lima e Maurício; Leyrielton (Paulo Vitor), Batista (Marcinho), Leandro Mello, Roger (Serginho) e Fernandinho; Mazinho e Tadeu. Técnico - Neizinho (interino).

LINENSE - Douglas; Fabão, Pablo e Marlon; Diego Macedo (Andrade), Makelele, Elias (Neto), Éder e Tarracha; João Henrique e Lenilson (Welington). Técnico - Pintado.

GOLS - Makelele, aos 27 minutos do primeiro tempo, e Paulo Vitor, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

CARTÕES AMARELOS - Batista, Maurício e Pablo.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis.