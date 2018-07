Oeste e Mirassol empatam e aumentam jejum de vitórias

Com este resultado, o Oeste continua figurando entre os últimos colocados, agora com seu primeiro ponto somado. A situação do Mirassol, contudo, não é muito melhor. O time está um pouco acima da tabela, com dois pontos, e pode se aproximar dos últimos, dependendo dos resultados do restante da rodada.

Os dois times apresentaram um futebol de baixo nível técnico em praticamente toda a partida. O fato emblemático para isso é que ambos cometeram mais de 190 erros, entre passes, cruzamentos e lançamentos, em apenas 90 minutos.

O jogo só ganhou alguma emoção nos dez minutos finais, quando os donos da casa esboçaram uma pressão. A melhor chance saiu aos 45 minutos. O meia Serginho soltou uma pancada de direita e o goleiro Fernando Leal salvou os visitantes.

Na próxima quinta-feira, às 21 horas, o Oeste volta a campo para enfrentar o Santos, na Arena Barueri. Já o Mirassol recebe o Paulista, um dia antes, às 19h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

FICHA TÉCNICA:

Oeste 0 x 0 Mirassol

Oeste - Zé Carlos; Adriano Alves, Éder Lima e Cris; Osvaldir (Serginho), Dionísio, Leandro Mello (Assisinho), Roger (Marcinho Beija-Flor) e Fernandinho; Mazinho e Tadeu. Técnico - Estevam Soares.

Mirassol - Fernando Leal; Eric, Matheus Ferraz, Dezinho e Márcio Careca; Sérgio Manoel, Alex Silva, Gilsinho e Xuxa (Borebi); Malaquias (Ésley) e Henrique Dias (Preto). Técnico - Ivan Baitello.

Árbitro - Guilherme Ceretta de Lima.

Cartões amarelos - Leandro Mello, Cris e Mazinho.

Renda - R$ 12.435,00.

Público - 1.050 pagantes.

Local - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).