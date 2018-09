Oeste e Ponte Preta empatam sem gols e ampliam jejuns de vitórias na Série B

O duelo paulista entre Oeste e Ponte Preta terminou empatado e sem gols, neste sábado à noite, na Arena Barueri, no fechamento da 27.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ruim para os dois times, que ampliaram os seus jejuns de vitórias na competição. O Oeste não ganha há quatro jogos, soma 35 pontos e ocupa o 14.º lugar, preocupado com o rebaixamento, enquanto a Ponte não comemora uma vitória há seis rodadas e está com 36 pontos, em décimo lugar e longe da disputa pelo acesso.

O primeiro tempo foi equilibrado, inclusive, nas poucas chances criadas de cada lado. Na verdade, faltou pontaria nos dois times. Aos 11 minutos, Zé Love chutou e o goleiro Ivan encaixou pela Ponte Preta. André Luis respondeu aos 17 minutos, quando recebeu na marca do pênalti e bateu cruzado. Mas para fora, tirando tinta da trave esquerda.

O Oeste tinha mais volume de jogo e voltou a ter chance aos 31 minutos, quando Zé Love finalizou após passe de Marciel. Na sequência, Marcinho não aproveitou o rebote. O veterano Zé Love continua chamando a bola e subiu sozinho aos 37 minutos e cabeceou, porém, para fora. O goleiro Ivan tinha saído errado no lance.

O ritmo caiu no segundo tempo. Até as chances de gols diminuíram. Só mesmo num lance isolado, como aconteceu aos 27 minutos, para mudar o cenário. Da intermediária, Marcinho arriscou o chute e Ivan teve de se esticar para mandar a bola a escanteio. Lance parecido aconteceu aos 35 minutos, num chute de Patrick e que Ivan espalmou.

A Ponte teve sua chance aos 37 minutos, numa cabeçada de Reginaldo que apareceu na área após cruzamento de Danilo Barcelos. A bola passou perto da trave. Ninguém teve pontaria para tirar o zero do placar.

O Oeste volta a campo no próximo sábado, diante do Brasil de Pelotas (RS) no estádio Bento Freitas. A Ponte Preta vai jogar na sexta-feira contra o Goiás, às 19h15, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 X 0 PONTE PRETA

OESTE - Tadeu; Wallace Bonilha, Patrick, Joilson e Conrado; Lídio, Marciel, Cássio (Léo Ceará) e Mazinho; Marcinho (Pedrinho) e Zé Love. Técnico: Roberto Cavalo.

PONTE PRETA - Ivan; Igor, Renan Fonseca, Reginaldo e Danilo Barcelos; Nathan, Paulinho (João Vitor) e Tiago Real (Matheus Vargas); André Luis, Victor Rangel (Roberto) e Júnior Santos. Técnico: Marcelo Chamusca.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Cássio, Patrick, Zé Love, Lídio e Joilson (Oeste). Reginaldo e Matheus Vargas (Ponte Preta).

RENDA - R$ R$ 7.210,00.

PÚBLICO - 886 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).